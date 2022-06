Prefettura avvia operazione “Vigilantes” a Monza-Brianza: controlli dei servizi di vigilanza e custodia

Ultimo aggiornamento il 11 Giugno 2022 – 0:21

(mi-lorenteggio.com) Monza, 10 giugno 2022 – Il prefetto di Monza e Brianza Patrizia Palmisani ha avviato un programma di controlli straordinari nel settore delle guardie particolari, che saranno effettuati dalle Forze di polizia per verificare lo svolgimento dei servizi di vigilanza e custodia.

L’iniziativa si collega a un’operazione avviata su scala nazionale dal ministero dell’Interno, denominata ‘Vigilantes’ e finalizzata a intercettare e contrastare il fenomeno dell’illecito esercizio dei servizi di vigilanza e custodia da parte di soggetti sprovvisti delle necessarie licenze rilasciate dalla prefettura.

Nelle scorse settimane sono stati effettuati approfondimenti informativi con la collaborazione della questura e dei comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di finanza per permettere di avviare l’attività.

La valutazione degli elementi di dettaglio acquisiti ha consentito di procedere all’individuazione dei principali obiettivi su cui dovranno concentrarsi le attività di controllo, che sono stati comunicati dal prefetto in occasione di una dedicata riunione tecnica di coordinamento delle Forze di polizia.

Il piano di controlli straordinari si svilupperà nell’arco delle prossime settimane e interesserà prevalentemente i servizi di vigilanza e custodia erogati nei confronti di strutture pubbliche, grandi condomini, locali pubblici ed esercizi commerciali, in particolare della grande distribuzione.

I risultati dei controlli saranno comunicati alla prefettura. In caso di accertamento di situazioni di esercizio dell’attività da parte di soggetti non abilitati, le stesse dovranno essere segnalate anche alla procura della Repubblica, per gli sviluppi di competenza sul piano dell’accertamento di eventuali responsabilità penali.

«Quello della vigilanza privata è un settore che assicura un servizio fondamentale per la tutela della proprietà e che fornisce un importante contributo al sistema della sicurezza, consentendo alle Forze di polizia di assicurare una migliore efficienza nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di pronto intervento» ha osservato il prefetto Palmisani, sottolineando che «proprio in considerazione della delicatezza che caratterizza le funzioni di vigilanza e custodia è allora fondamentale rivolgere la massima attenzione al pieno rispetto della normativa di settore».