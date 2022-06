Sabato 18 giugno torna il Lecco Pride

Ultimo aggiornamento il 10 Giugno 2022 – 22:02

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 10 giugno 2022 – Torna con la sua seconda edizione il Lecco Pride, in programma sabato 18 giugno.

Con lo slogan “D(i)ritti in Piazza”, la manifestazione avrà inizio alle ore 15 in via Ghislanzoni; da qui partirà il corteo che condurrà in piazza Garibaldi dove, dalle 16.45 alle 20.30, si terranno gli interventi e momenti di musica dal vivo.

Il Lecco Pride vuole essere uno spazio condiviso su un’idea di società aperta e inclusiva, libera dai pregiudizi e accogliente delle differenze, nonché capace di rispetto per ogni singola persona. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Lecco.

Redazione