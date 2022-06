CESANO BOSCONE. SOLENNITÀ DEL CORPO E SANGUE DEL SIGNORE: MESSA CON “SECONDA” COMUNIONE E PROCESSIONE CON BENEDIZIONE CROCE DI VIA CAVOUR

Ultimo aggiornamento il 11 Giugno 2022 – 11:00

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 11 giugno 2022 – Domenica prossima, 19 giugno 2022 IN OCCASINONE DELLA SOLENNITA’ DEL CORPO E SANGUE DEL SIGNORE, ALLE ORE 18.00 SI TERRA’ UNA SANTA MESSA CON “SECONDA” COMUNIONE DEI BAMBINI DI 4^ ELEMENTARE CONCELEBRATA E PRESIEDUTA DA DON PAOLO (RICORDANDO IL 1^ ANNIVERSARIO DI SACERDOZIO) PRESSO LA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA;

SEGUIRÀ LAPROCESSIONE EUCARISTICA con percorso Via Pogliani, Via XXV Aprile, Via Mazzini e Via Cavour con solenne benedizione Eucaristica davanti alla croce (appena restaurata).

Nelle vie dove passerà la processione i fedeli sono invitati a mettere un lumino rosso alla finestra o un addobbo rosso tovaglia, un fiore, una catena di nastro rosso e giallo.

V. A.