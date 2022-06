Pavia. Incidente a Vigevano, donna deceduta dopo esser stata investita; elisoccorso in azione

Ultimo aggiornamento il 11 Giugno 2022 – 16:49

(mi-lorenteggio.com) Vigevano, 11 giugno 2022 – Stamane, alle ore 11.07, in via dei Mille, all’altezza del civico 78, in prossimità di un impianto semaforico, una donna di 71 anni è deceduta sul colpo, dopo essere stata investita da un suv. Inutili sono stati i soccorsi anche del personale medico giunto con l’elisoccorso da Como. In corso accertamenti della Polizia locale per ricostruire la dinamica dell’investimento.

Concluso questo intervento, l’elisoccorso è partito per Dorno, per soccorrere un ragazzo di 25 anni, caduto in moto al Motocross di Dorno. Il ferito è stato trasportato in ambulanza in codice giallo al Policlinico San Matteo.

V. A.