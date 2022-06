Ultimo aggiornamento il 11 Giugno 2022 – 10:50

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 giugno 2022 – In preparazione all’Incontro mondiale di Roma (22-26 giugno), SABATO 18 GIUGNO IN PIAZZA DUOMO (SAGRATO) dalle 19 testimonianze, festa e preghiera, con Giovanni Scifoni e l’Arcivescovo. Sono invitate tutte le famiglie. Non serve prenotarsi.

Questo evento è preceduto con un momento di animazione in tre piazze adiacenti il Duomo S. Alessandro, S. Fedele e S. Stefano a partire dalle ore 17.

Redazione