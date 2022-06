25 GIUGNO 2022, STADIO ARECHI DI SALERNO: UN GOAL PER L’UCRAINA

Ultimo aggiornamento il 12 Giugno 2022 – 12:08

(mi-lorenteggio.com) Salerno, 12 giugno 2022 – Sabato 25 Giugno allo stadio Arechi di Salerno con inizio alle ore 18 si svolgerà la partita di beneficenza ‘UN GOL PER L’UCRAINA’, con l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricostruzione del reparto pediatrico dell’ospedale di Mariupol recentemente distrutto durante i bombardamenti nella Guerra tra Russia e Ucraina.

A sfidarsi in questo grande evento in una partita di calcio la Nazionale Artisti TV e la Play2Give.

Prima della partita ufficiale sempre allo stadio Arechi di Salerno con inizio ore 17 vi sarà una sfida tra giovanissimi A.S.D. SPARTAK SAN GENNARO Vs SWEET UCRAINE, composta da bambini ucraini e bambini salernitani.

La partita verrà è stata organizzata dalla Associazione internazionale Onlus ‘E ti porto in Africa’ costituita da prof. Vincenzo Mallamaci insieme a Nadia Bravo della NB Managment e con il sostegno dell’ex campione di calcio Francesco Coco

Lo scorso 23 maggio si è svolta nella Sala del Gonfalone di Palazzo di Città, la conferenza stampa di presentazione dell’evento ‘Un Gol per l’Ucraina’ alla presenza del Sindaco Vincenzo Napoli e il Senatore Francesco Urraro, dove è stata illustrata nei dettagli l’iniziativa.

L’evento è stato reso possibile grazie al patrocinio del Console Generale ucraino a Napoli Maksym Kovalenko.

Per la raccolta fondi è inoltre stato regalato da Antonio Luise, titolare della più grande collezione di cimeli originali di Diego Armando Maradona e Pierluigi Salemme, Amministratore Delegato della Ten Experience, società che detiene tutti i diritti della collezione dei cimeli, un cimelio di Maradona alla NB Managment a sostegno che verrà messo in asta con la piattaforma CHARITY STAR.

All’evento parteciperanno in qualità di madrina, ANNA SAFRONCIK, volto cinematografico di origine ucraina, molto amato dal pubblico, ANDREA SANNINO, cantante e cantautore napoletano in qualità di padrino, ANGELO PALERMO, in qualità di presentatore. Tra gli sopiti vip vi saranno il, cantante MARCO CARTA, l’artista MYFO e tiktoker LUCA UGOLINI insieme al suo inseparabile amico YAGO.

Per la formazione della PLAY2GIVE scenderanno in campo già confermati, UNIOR CALLY, ASTOL WHO ROCCO HUNT, CIRO DE CESARE, ZW Jackson, BLIND PSG MORENO SERGEJ ILARIA ARGIOLAS ENZUCCIO ILBOSS DELFREESTYLE GENNARO ABATE RIKI, ANDREA PISANI (PANPERS), TOMMASO CASSISS.

Per la NAZIONALE ARTISTI TV hanno confermato la loro presenza, ANDREA TACCONI, THOMAS FIERRO (da uomini e donne), TWO TWINS (tutti e 2 i fratelli), CARLO FUMO (regista), SIMONE BARBATO (striscia la notizia), GILLES ROCCA (Ballando con le stelle), GENNARO LILLIO, LUCA VARONE, WALTER LIPPA, GIOVANNI DI RIENZO, FABIO DI BATTISTA (Manager ), EMILIANO DI GIANNI (Salernitana).

Sponsor dell’evento sono MOAK, CHIANCHERIA VAIRANO, CHIANCHERIA ROMA, BINARIO, AGRISTOR, VIGILANZA HERMES (LARA SIANO), MARICAN RENTAL SRL (VEGA LUXURY), GIVOVA, ANTONIO LUISE IMMOBILIARE, MERCATO POMEPIANO LA DISPENSA E LA PIZZA.

I BIGLIETTI SONO IN VENDITA PRESSO TICKETONE AL COSTO DI 5 EURO/10 EURO che verranno donati in beneficenza.