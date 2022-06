Concerto per Milano della Filarmonica della Scala in piazza Duomo: la stazione Duomo è chiusa dalle 18 circa al termine del concerto

Ultimo aggiornamento il 12 Giugno 2022 – 9:24

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 giugno 2022 – Domenica 12 giugno alle 21.30 festeggia il suo decimo anniversario il “Concerto per Milano”, l’appuntamento sinfonico gratuito che la Filarmonica della Scala tiene, come da tradizione, in Piazza del Duomo.

Ancora una volta, uno dei luoghi simbolo di Milano si trasforma in una sala da concerto “open air”. Sul podio dell’orchestra ci sarà Riccardo Chailly impegnato in un programma di grande vitalità ed energia, con brani di Manuel de Falla e Maurice Ravel, fino all’omaggio a George Gershwin. In apertura di concerto sarà eseguito in prima assoluta “Decisamente allegro”, il nuovo brano commissionato al compositore Nicola Campogrande in occasione del quarantesimo anniversario dell’orchestra. Oggi la stazione Duomo è chiusa dalle 18 circa al termine del concerto. In alternativa, potete usare le stazioni vicine di Cordusio, San Babila, Missori o Montenapoleone.