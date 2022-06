Incidente a Ozzero lungo la Vigevanese, motociclista in codice giallo

Ultimo aggiornamento il 12 Giugno 2022 – 23:34

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 12 giugno 2022 – Nella serata di oggi, lungo la Vigevanese, in località Mirabella, tra Ozzero e Abbiategrasso, è avvenuto un incidente tra una moto e un veicolo, la cui dinamica è in fase di accertamento. Il motociclista, un uomo di 39 anni, soccorso da un’automedica e da un’ambulanza, è stato trasportato in codice giallo all’Humanitas di Rozzano. Nel sinistro è rimasta coinvolta anche un’altra persona che è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Vigevano.

