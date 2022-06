Incidente lungo la autostrada Torino-Milano tra Marcallo Mesero e Novara est, elisoccorso in azione

Ultimo aggiornamento il 12 Giugno 2022 – 23:15

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 giugno 2022 – Questa sera, intorno alle ore 20.20 lungo la autostrada Torino-Milano, al chilometro 100+900 tra MARCALLO MESERO e NOVARA EST in direzione TORINO, è avvenuto un grave incidente. Un veicolo per cause in fase di accertamento si è ribaltato. Otto le persone coinvolte, tra queste tre undicenni,

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, 4 ambulanze, due automediche ed è atterrato l’elisoccorso.

Uno dei minori è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII in codice rosso in elicottero. Un altro ferito in codice rosso in ambulanza all’ospedale di Novara, mentre altre tre persone sono state trasportate in codice verde all’ospedale di Magenta.

(aggiornato alle ore 23.15)