INCIDENTE MORTALE AUTO MOTO A CREMIA (CO), ATTERRATO L’ELISOCCORSO; A LONATO DEL GARDA MORTO MOTOCICLISTA

Ultimo aggiornamento il 12 Giugno 2022 – 23:55

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 giugno 2022 – La bella giornata e la bellezze da Lombardia sono un gran fascino da scoprire percorrendole in moto. Ma, diversi sono stati gli incidenti oggi lungo le strade provinciali della regione.

Tra i più gravi segnaliamo due incidenti.

A Lonato del Garda, lungo la Strada Provinciale 567, all’altezza di via Fornaci, un motociclista di 56 anni ha perso la vita, dopo un incidente, la cui dinamica è in fase di accertamento, con un veicolo, mentre un’altra persona è stata trasportata in codice rosso in ospedale con l’elisoccorso. Altre due persone sono state trasportate in codice verde all’ospedale di Castiglione delle Stiviere.

Nella tarda serata, alle ore 22.50, lungo la Strada Regina, nel tratto di Cremia, in provincia di Como, in un incidente tra una moto e un veicolo, una persona ha perso la vita. Sul posto sono giunte due ambulanze e due automediche, oltre all’elisoccorso di Sondrio.

V. A.