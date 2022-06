Milano. Lite in Viale Don Orione, tre feriti da arma da taglio

Ultimo aggiornamento il 12 Giugno 2022 – 7:41

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 giugno 2022 – Ieri sera, intorno alle ore 19.50, in Viale Don Orione, nella parte nord della città, all’altezza del civico 20, tre persone, una donna di 32 anni, un uomo di 50 anni e uno di 60 anni, sono stati soccorsi dal personale sanitario di tre ambulanze e due automediche, per ferite da arma da taglio. Due feriti sono stati trasportati in codice giallo in ospedale, uno al San Carlo e l’altro al San Gerardo, mentre, terzo, la donna, più grave, in codice rosso al Niguarda. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine che indagano per ricostruire quanto avvenuto.