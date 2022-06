Amministrative. Cecchetti (Lega): “8 sindaci della Lega a Bardello (VA), Gottolengo (BS), Lissone (MB), Moglia (MN), Rivanazzano Terme (PV), Valeria Fratta (LO), Valfurva (SO), Villongo (BG)”

Ultimo aggiornamento il 13 Giugno 2022 – 21:39

“4 confermati e altri ballottaggio”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 giugno 2022 -“Questo primo turno di elezioni Amministrative sta portando ad un risultato positivo per la Lega in Lombardia. Abbiamo eletto 8 nuovi sindaci – a Bardello (VA), Gottolengo (BS), Lissone (MB), Moglia (MN), Rivanazzano Terme (PV), Valera Fratta (LO), Valfurva (SO), Villongo (BG) – e abbiamo confermato quattro sindaci – a Gambolo’ (PV), Garbagnate Milanese (MI), Meda (MB), Senago (MI) – e abbiano altri candidati sindaci al ballottaggio del 26 giugno, per cui incrementiamo i nostri primi cittadini. Complessivamente implementeremo il numero di nostri consiglieri comunali di maggioranza. Questa tornata elettorale conferma che i cittadini hanno apprezzato la qualità, l’impegno e il buon lavoro dei nostri amministratori locali e di riflesso premia il lavoro quotidiano della nostra giunta regionale in Lombardia e quello della Lega al Governo nazionale. Siamo soddisfatti di questo risultato e puntiamo a migliorarlo al ballottaggio tra due settimane.” Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.