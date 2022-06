Amministrative, Peluffo: “Bellissima vittoria a Lodi di tutta la coalizione”

Ultimo aggiornamento il 13 Giugno 2022 – 19:59

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 giugno 2022 – “La bellissima vittoria a Lodi e i ballottaggi nei comuni capoluogo, a Como, in vantaggio per noi, e a Monza dimostrano che il centrosinistra in Lombardia cresce rispetto al centrodestra a trazione Lega. Contrariamente al cartello elettorale messo in campo dalle destre, il PD si è messo a disposizione per dare vita a coalizioni ampie, coese, riformiste ed europeiste. A Lodi la scommessa più audace, un laboratorio politico nuovo, un test nazionale come ha ricordato anche il nostro Segretario Enrico Letta solo tre giorni fa. La sfida vinta dimostra che abbiamo avuto ragione. Questa vittoria è la via da percorrere per le prossime regionali. L’avviso di sfratto a Fontana è già stato spedito. La Lombardia non vuole più questa Lega.

Orgogliosi di questi risultati, già da oggi saremo al lavoro per vincere anche i ballottaggi fra quindici giorni. Siamo in competizione per il primo posto in molti comuni sopra i 15mila abitanti. Il Partito democratico, in attesa degli esiti definitivi, esce dalle urne rafforzato, radicato sui territori. Abbiamo sfidato le destre con candidature belle, forti, giovani, fresche. Energie nuove che evidentemente i lombardi hanno apprezzato.” dichiara Vinicio Peluffo, Segretario PD Lombardo