AMMINISTRATIVE, ROGGIANI: CENTROSINISTRA VINCE IN METÀ DEI COMUNI AL VOTO, ORA AL LAVORO PER I BALLOTTAGGI

13 Giugno 2022

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 giugno 2022 – “I risultati arrivati dai tanti comuni al voto all’interno della città metropolitana premiano la nostra visione e le proposte che da anni stiamo portando avanti per un’area metropolitana sempre più interconnessa, policentrica, equa e in grado di offrire servizi e opportunità. Ringraziamo le cittadine e i cittadini per la fiducia che ci ha permesso di vincere subito in metà dei comuni chiamati al voto, confermando il ruolo del Partito Democratico come perno della coalizione di centrosinistra. Da Cernusco sul Naviglio a Sesto San Giovanni, da Abbiategrasso a Magenta, a San Donato Milanese. Ora parte la sfida dei ballottaggi. Proprio a Sesto il centrodestra non è riuscito a riconfermare, al primo turno, il governo di questi cinque anni del loro primo cittadino. Saranno due settimane senza sosta in cui dovremo convincere gli indecisi e chi domenica ha sostenuto un’altra lista”. Così la segretaria metropolitana del PD milanese Silvia Roggiani.

