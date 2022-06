Ceriano – Festa di fine anno strepitosa per le scuole

Ultimo aggiornamento il 13 Giugno 2022 – 17:51

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 13 giugno 2022 – Una festa di fine anno scolastico strepitosa per bambini e ragazzi delle scuole di Ceriano Laghetto, grazie alla collaborazione tra Comitato Genitori, famiglie, insegnanti, Associazioni e Amministrazione Comunale.

Mercoledì 8 giugno, ultimo giorno di scuola, al termine delle lezioni, i ragazzi hanno avuto una grande sorpresa. Per la secondaria di primo grado, dopo applausi, coriandoli e palloncini, è stato allestito un vero e proprio banchetto che ha visto la partecipazione di 250 tra alunni, insegnanti e genitori, con pizza, bibite e torte al quale hanno fatto seguito momenti di intrattenimento e gioco nell’area verde della scuola. Nel pomeriggio, al suono dell’ultima campanella anche per la scuola primaria, è partita la grande festa.

“C’è stata una partecipazione straordinaria di tanti genitori che, insieme ad insegnanti, dirigente scolastica e Amministrazione comunale hanno collaborato a rendere la giornata indimenticabile” -commenta Romina Demasi, presidente del Comitato Genitori. Un momento speciale è stato dedicato ai “remigini” che hanno completato il primo anno di scuola primaria e che sono stati premiati con degli acquerelli e un altro ai “diplomati” che hanno concluso il ciclo della primaria, ricevendo in dono una chiavetta Usb. A premiare i ragazzi c’erano il Sindaco Roberto Crippa, con l’Assessore all’Istruzione Dante Cattaneo e l’Assessore alla Cultura Romana Campi. “Il pomeriggio è stato molto coinvolgente per tutti, grazie alla presenza di Asd Tennis Club, Gs Dal Pozzo, I giochi di una volta di Elena e i Vigili del fuoco volontari di Lazzate” -continua Romina, che aggiunge- “Dopo due anni in cui abbiamo dovuto rinunciare o comunque ridurre al minimo le iniziative, finalmente quest’anno abbiamo potuto far vivere ai ragazzi una giornata davvero speciale e la loro felicità ci ha ripagato di tutti gli sforzi”. “E’ stata una giornata ricca ed emozionante per la quale voglio ringraziare tutti quelli che hanno collaborato” -commenta l’Assessore Dante Cattaneo. “Si è concluso un anno scolastico ancora segnato dalle difficoltà legate alla gestione della pandemia, ma grazie all’impegno di tutti volto a trovare sempre le soluzioni migliori per i nostri ragazzi, è stato possibile riprendere con successo molte iniziative che fanno delle nostre scuole una eccellenza assoluta sul territorio. Anche la grandiosa festa di fine anno rientra certamente tra queste”. L’Amministrazione comunale, infine, rivolge un “in bocca al lupo” a tutti i ragazzi di terza impegnati in questi giorni nelle prove d’esame!