Ultimo aggiornamento il 13 Giugno 2022 – 20:40

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 12 giugno 2022 – A Buccinasco si è votato non solo per i Referendum, ma, anche per eleggere il Consiglio comunale (16 consiglieri) e il primo cittadino, chiamato a governare la città per i prossimi cinque anni. Rino Pruiti si riconferma: “Adesso si che continuiamo insieme” il commento di Pruiti, appena avuto la certezza della vittoria a primo turno.

Notizia in aggiornamento: i dati alle ore 20.21