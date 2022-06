Marone (Bs). Incidente mortale in galleria, coinvolti un camion, un furgone e due auto: due elicotteri del soccorso in azione

Ultimo aggiornamento il 13 Giugno 2022 – 20:56

(mi-lorenteggio.com) Marone, 13 giugno 2022 – Nel tardo pomeriggio di oggi, alle ore 17.55, lungo la SPbs 510, nella galleria Massenzano, è avvenuto un incidente tra un camion, un furgone e due auto.

Sul posto sono atterrati due elicotteri del soccorsi e sono giunte due automediche insieme a tre ambulanze oltre ai Vigili del Fuoco e alla Polstrada. Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi, il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso.

Tragico il bilancio: una persona di 61 anni è deceduta, un’altra di 40 anni è stata trasportata in codice rosso con fratture multiple all’ospedale di Brescia in elicottero. Un 55enne, autista del camion, e un 47enne, conducente di una delle vetture sono stati valutati sul posto, ma, non ospedalizzati.

V. A.