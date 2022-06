Milano. Quattro tecnici del soccorso speleologico partiti per la Sardegna per salvare speleologo

Ultimo aggiornamento il 13 Giugno 2022 – 15:18

(mi-loremteggio..com) Milano, 13 giugno 2022 – Quattro tecnici disostruttori della IX Delegazione speleologica lombarda del Cnsas sono impegnati in queste ore per il recupero di uno speleologo infortunato nella grotta S’Edera, comune di Urzulei (NU). I primi tecnici lombardi sono arrivati in Sardegna stanotte, partiti da Bergamo – Orio al Serio, un quarto è partito in mattinata da Linate. Altri soccorritori stanno arrivando da diverse regioni italiane. Date le caratteristiche della cavità, sarà necessario intervenire per allargare alcuni tratti per permettere il passaggio della barella. Al momento sono impegnati in intervento una cinquantina di tecnici del Soccorso Speleologico del Servizio Regionale Sardegna, supportati dal Centro di Coordinamento Mobile presente al Campo Base, allestito in prossimità dell’ingresso della grotta. Al gruppo sardo si aggiungono altri 15 tecnici disostruttori più altri 15 tecnici di soccorso speleologico provenienti da tutta Italia. Presente anche il personale dei Vigili del fuoco.