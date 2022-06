POSTE ITALIANE PARTECIPA AL MIMO MILANO MONZA MOTOR SHOW CON DUE SPECIALI ANNULLI POSTALI

Ultimo aggiornamento il 13 Giugno 2022 – 16:21

Milano, 13 giugno 2022 – Poste Italiane parteciperà al MIMO, Milano Monza Motor Show 2022, con due speciali annulli postali. Gli annulli saranno disponibili sabato 18 e domenica 19 giugno in Piazza Duomo a Milano, nell’hospitality MIMO Center, e in Piazza Roma a Monza dalle ore 11:00 alle ore 17:00 presso le postazioni di Poste Italiane.

Gli annulli sono realizzati nel formato ovale orizzontale e riproducono il logo della manifestazione. Per l’occasione è stata inoltre pubblicata, in edizione limitata, una cartella filatelica edita da Poste Italiane.

Il MIMO, giunto alla seconda edizione, è una manifestazione motoristica internazionale che si svolge tra le strade del centro di Milano, di Monza e all’Autodromo Nazionale di Monza; un evento motoristico con accesso gratuito che espone all’aperto, tra vie e piazze, le anteprime e le novità di 50 brand tra case automobilistiche, motociclistiche e di tutta la mobilità. Maggiori informazioni sui brand e i modelli partecipanti sono disponibili sul sito www.milanomonza.com.

Gli annulli speciali, dopo l’utilizzo nelle giornate del 18 e 19 giugno, saranno disponibili per i sessanta giorni successivi presso gli sportelli filatelici di Milano Palazzo della Regione via Algarotti 1 e di Monza in Corso Milano 56; verranno poi depositati presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.