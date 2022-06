Rho. Stabilimento Trinseo Altuglas ex Arkema: fuoriuscita di vapori domenica 12 giugno 2022 – non ci sono pericoli per la salute

Ultimo aggiornamento il 13 Giugno 2022 – 18:23

(mi-lorenteggio.com) Rho, 13 giugno 2022 – La sera del 12 giugno, presso lo stabilimento Altuglas SRL di via Pregnana a Rho, si è verificata una fuoriuscita di vapori di Metil-metacrilato in concentrazione non tossica. Il rilascio è stato conseguenza di un’attività di manutenzione ordinaria svolte durante la settimana. Il Metil-metacrilato è una materia prima utilizzata nella produzione di materie plastiche a base acrilica.

L’evento è avvenuto alle ore 22.30 quando i vapori, provenienti da un camino alto 30 metri, sono stati percepiti da una parte del territorio di Rho.

Sul posto è imediatamente intervenuta la squadra aziendale di emergenza, i Vigili del fuoco del Nucleo NBCR e le squadre del distaccamento di Rho, che hanno subito proceduto a fermare l’evento e a mettere in sicurezza l’area.

Sul posto sono intervenuti anche il Sindaco Andrea Orlandi, Il Direttore di Sito Andrea Origgi, la Polizia Locale e membri della Protezione Civile che hanno supervisionato le attività e constatato il ritorno alle condizioni di normalità.

L’Azienda, al fine di continuare a garantire il massimo livello di sicurezza del proprio sito, ha già iniziato un’indagine interna e sta collaborando attivamente con le Autorità.

Presente anche il Sindaco Andrea Orlandi che è rimasto nello stabilimento fino al completamento delle operazioni da parte dei Vigili del Fuoco intervenuti sul posto con un nucleo specializzato insieme al reparto di Rho.

Il sindaco Orlandi ha poi eseguito un sopralluogo in ospedale sempre alla presenza dei Vigili del Fuoco, dove la situazione è risultata tranquilla anche per chi aveva avvertito una sintomatologia lieve nei reparti ospedalieri.

“Sono subito andato a verificare personalmente la situazione allo stabilimento e all’ospedale, le aree coinvolte dai vapori, dove sono rimasto fino al completamento delle operazioni da parte dei Vigili del Fuoco – afferma il sindaco Andrea Orlandi – Ho avuto la rassicurazione che i vapori non sono nocivi alla salute. Ho richiesto ad ARPA Lombardia – Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Lombardia il monitoraggio della qualità dell’aria nella nostra città al fine di verificare la presenza di inquinanti nell’aria”.

Le squadre dei Vigili del Fuoco intervenute, una volta messa in sicurezza l’area, hanno effettuato dei rilievi con strumenti , sia all’interno della ditta che presso l’ospedale di Rho, per verificare l’entità del fenomeno.

Nelle ore successive all’evento la concentrazione di tali vapori è risultata sotto la soglia di attenzione ed è stato assicurato che il vapore non è nocivo alla salute.

Per osservare la situazione, è stato richiesto un monitoraggio ambientale ad ARPA per il controllo di eventuali ulteriori fuoriuscite di vapori nei giorni a venire, al fine di adottare le opportune misure di salvaguardia della popolazione che dovessero rendersi necessarie.

V. A.