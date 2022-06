Ultimo aggiornamento il 13 Giugno 2022 – 20:49

(mi-lorenteggio.com) San Martino in Strada, 13 giugno 2022 – Intorno alle ore 18.10, lungo la SP 182, una ragazza di 18 anni è stata soccorsa dal personale medico, atterrato con l’elisoccorso e giunto con un’automedica, e trasportata in codice rosso in elicottero all’ospedale San Matteo di Pavia in gravi condizioni, dopo esser stata investita.

Redazione