SICUREZZA -MASCARETTI (FdI): MILANO ALLO SBANDO, SU DON ORIONE AVEVAMO CHIESTO PATTUGLIE DUE ANNI FA

Ultimo aggiornamento il 13 Giugno 2022 – 18:15

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 giugno 2022 – “Su viale Don Orione sono stato uno dei primi a intervenire e purtroppo il Sindaco Sala non mi ha mai ascoltato. A luglio 2020 avevo presentato una mozione per richiedere l’istituzione di regolari passaggi dei vigili proprio nei giardinetti di viale Don Orione, sollecitando inoltre la richiesta, attraverso il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza, di un presidio fisso serale delle Forze dell’Ordine”. dichiara Andrea Mascaretti, Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia e Vice Presidente del Consiglio “la necessità ”prosegue “era stata espressa a Otello Ruggeri Presidente del Circolo Nord–Est Milano di Fratelli d’Italia e ai nostri militanti direttamente dai residenti in zona, dopo che da alcuni mesi panchine e spazio verde erano diventati teatro di schiamazzi, episodi di vandalismo, risse e degrado, causati da un gruppo di persone, senza occupazione ne’ fissa dimora, dedite all’alcol e a commerci illeciti, che vi stazionano da mattina a notte inoltrata, allontanando gli altri frequentatori, intimorendoli con liti e lanci di bottiglie“ Purtroppo – conclude Mascaretti “vista l’attenzione che la Giunta Sala riserva alla sicurezza, ne servirebbe una simile per ogni area verde di Milano, ma noi non demordiamo e se sarà necessario subisseremo l’amministrazione di richieste come questa, ma non lasceremo mai soli i cittadini.

Alla fine Milano non sarà Gotham City, ma se mettiamo insieme tutto quello che è successo dalle violenze sulle donne la notte di capodanno in Piazza del Duomo fino a questi giorni in via Bolle e in via Don Orione il problema della sicurezza, a differenza di quanto afferma l’Assessore Granelli, c’è ed è davvero grande.

I 500 agenti di polizia locale promessi dalla Giunta per riportare l’organico ai numeri della Giunta Moratti ancora non si vedono, i rinforzi delle Forze dell’Ordine promesse dal Governo nemmeno. Intanto, il degrado e la violenza la fanno da padroni.“

