Brescia. Il Vescovo Pierantonio Tremolada sarà sottoposto ad un trapianto di midollo al San Gerardo di Monza: la lettera ai fedeli

Ultimo aggiornamento il 14 Giugno 2022 – 14:52

(mi-lorenteggio.com) Brescia, 14 giugno 2022 – Questa mattina, martedì 14 giugno alle ore 12.00, il Vescovo Pierantonio Tremolada ha comunicato ufficialmente alla Curia diocesana e alla stampa che nei prossimi giorni sarà sottoposto, all’Ospedale San Gerardo di Monza, al trapianto di midollo. Lo attendono alcuni mesi di convalescenza.

“Preghiamo insieme per la salute del Vescovo con la preghiera scritta dal Vicario Generale, mons. Gaetano Fontana.

LA LETTERA DEL VESCOVO

Carissimi sacerdoti e fedeli della diocesi di Brescia,

vi raggiungo con queste righe perché vorrei darvi personalmente una comunicazione riguardante le mie condizioni di salute.

Per un improvviso aggravamento di una patologia del sangue che mi

affligge da tanto tempo, i cui sviluppi potevano essere del tutto sostenibili, si è reso necessario per me un intervento di notevole importanza, che consiste nel trapianto del midollo. La decisione è ormai presa da alcuni mesi. L’esito di un simile trapianto – come si può immaginare – ha un sensibile margine di incertezza: vedremo che cosa

il Signore disporrà per me. Il trapianto è previsto – se tutto procede

secondo quanto concordato – per i primi giorni del prossimo mese di

luglio e comporterà che io rimanga assente dalla diocesi per circa sei

mesi. Durante questo periodo si capirà a quale situazione si andrà incontro. Il trapianto sarà effettuato presso l’ospedale San Gerardo di Monza. Nei mesi che lo seguiranno andrò a risiedere presso i miei familiari, per essere il più vicino possibile all’équipe che mi seguirà.

Durante questo periodo la diocesi sarà affidata alla cura del Vicario Generale e del Vicario per la Pastorale, che rimarranno in costante rapporto con me. Con entrambi ho concordato una distribuzione più specifica di competenze e responsabilità che successivamente saranno illustrate. Non mi sarà infatti impossibile mantenere i contatti anche a distanza, sempre tenendo presente gli sviluppi che l’intervento avrà. Quanto alle notizie sulla mia salute, saranno di volta in volta comunicate dal mio portavoce, don Adriano Bianchi, che ringrazio per questo servizio. Sono molto grato ai medici e agli infermieri che mi hanno finora seguito – davvero straordinari – per avermi

consentito di disporre di un certo margine di tempo dal momento in

cui la decisione del trapianto è stata presa: ho potuto così portare a

termine alcune incombenze importanti per il bene della diocesi. Mi

premeva molto che la diocesi non subisse scosse eccessive da quanto

mi stava accadendo. Il mio pensiero va ora a tutti voi, in particolare

ai sacerdoti: raccomando a ciascuno di compiere il suo servizio con

generosità ancora maggiore, in spirito di profonda comunione. A tutti

chiedo una preghiera perché sappia accogliere con fiduciosa serenità

la volontà del Signore. Per un vescovo che è stato chiamato a servire

la Chiesa ci sono diversi modi per amarla: la mia situazione in questo

momento me lo fa ben capire. Scelga il Signore il modo che lui vorrà.

Vi saluto con affetto e invoco su di voi di tutto cuore la benedizione

del Signore.

Vostro