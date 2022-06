DAL 1 GIUGNO 2020 A OGGI A MILANO 1.179 SINISTRI IN MONOPATTINO

Ultimo aggiornamento il 14 Giugno 2022 – 14:33

Milano, 14 giugno 2022 – “A oggi le richieste di soccorso, solo nel Comune di Milano per incidenti legati alla micromobilità, dal 1 giugno 2020 ad oggi, sono state 1.179”. È partito da questo dato l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, intervenendo a Palazzo Lombardia al corso di formazione ‘Guidare chi guida’ riservato a chi guida un’autovettura aziendale, o anche personale, per motivi di lavoro. Un progetto che rientra nell’accordo tra Regione Lombardia, Inail e Automobile Club di Milano.

“Distrazione alla guida – ha aggiunto l’assessore – velocità troppo elevate, non rispetto della distanza di sicurezza e del codice della strada, abuso di alcool e di sostanze psicotrope sono le cause primarie degli incidenti e delle morti. Da questa consapevolezza nasce questo il progetto ‘Guidare chi guida’”.

“Il nostro impegno in tema di sicurezza stradale – ha sottolineato Geronimo La Russa, presidente di Automobile Club di Milano, inviando il proprio saluto – è costante. Azioni come queste sono certamente utili per far comprendere quanto sia importante il rispetto delle regole quando si è alla guida”.

“L’assessorato regionale alla Sicurezza – ha proseguito – assieme all’ Automobile Club di Milano e Inail ha già realizzato 15 corsi di formazione rivolti a più di 350 lavoratori appartenenti a enti pubblici e aziende private”.

“L’obiettivo – ha concluso De Corato – è rendere consapevoli tutti dei pericoli insiti in ogni diversa modalità di trasporto e di prevenire il rischio legato alle attività lavorative in cui sia prevista la guida di un veicolo”.