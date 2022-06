EDUCAZIONE. PRE E POST SCUOLA, AL VIA LE ISCRIZIONI PER LA SCUOLA PRIMARIA. CONFERMATO IL SERVIZIO ANCHE IN NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA

Ultimo aggiornamento il 14 Giugno 2022 – 14:36

Milano, 14 giugno 2022 – Dal 22 giugno al via le iscrizioni per il servizio di pre e post scuola per tutti i bambini e le bambine della Scuola Primaria per il prossimo anno scolastico.

Confermati gli orari di frequenza: i servizi di pre scuola avranno inizio alle 7.30 e fino alle 8.30, mentre i giochi serali saranno attivi dalle 16.30 alle 18.

Quattro gli slot per le iscrizioni: dal 22 giugno al 13 luglio 2022 per chi inizierà a frequentare a partire dal 12 settembre 2022; dal 13 settembre al 19 settembre per la frequenza dal 3 ottobre; dal 10 al 15 novembre per i bambini che inizieranno a frequentare dall’1 dicembre: dal 9 al 14 febbraio 2023 con inizio frequenza il 1° marzo 2023.

Le iscrizioni dovranno essere compilate on line accedendo al sito nella sezione dedicata al link.

Il costo del servizio rimane in linea con quello degli anni precedenti: 26 euro di contributo di iscrizione (non rimborsabile, per ogni servizio richiesto) a cui si aggiungono 10 euro al mese per il pre scuola e 16 euro al mese per i giochi serali; per poter accedere al servizio, la famiglia dovrà essere in regola con il pagamento di refezione scolastica e degli altri servizi a domanda individuale (tutte le informazioni sono pubblicate nel comunicato alle famiglie).

Per quanto riguarda nidi e scuole dell’infanzia, con il termine dello stato di emergenza e in assenza di indicazioni su ulteriori limitazioni per il prossimo anno educativo, il servizio pre e post scuola è stato confermato e organizzato come negli anni precedenti alla pandemia, con alcune novità.

Per andare incontro all’esigenza espressa nel tempo da diverse famiglie, per gli iscritti al post scuola sarà prevista anche un’uscita intermedia a partire dalle 17.15.

Sarà di nuovo possibile richiedere il servizio di post scuola in corso d’anno, sempre rivolgendosi alla propria responsabile di Unità Educativa.

Le iscrizioni, come accadeva in passato, sono gestite direttamente dalle unità educative: in questi giorni i genitori stanno ricevendo dalle responsabili i moduli per richiedere l’accesso al servizio dal prossimo anno educativo.