Ospedale Cantù di Abbiategrasso: riapertura notturna prevista per il mese di luglio.

Ultimo aggiornamento il 14 Giugno 2022 – 14:31

Monica Forte, consigliera gruppo misto e presidente della commissione Antimafia Lombardia: “Un’ottima notizia per il territorio abbiatense. Un primo passo in avanti confermato dalle parole dell’assessore Moratti. Rimane però necessario trovare i fondi anche per implementare il personale”.

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 14 giugno 2022 – Durante l’ultima seduta consiliare di Regione Lombardia, la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, ha confermato la riapertura in notturna del pronto soccorso dell’ospedale Cantù di Abbiategrasso. Entro il 20 giugno è attesa la documentazione tecnica per l’estensione dell’orario, la riapertura effettiva del ps, come detto, arriverà entro il mese di luglio.

Monica Forte: “Siamo contenti per la riapertura in notturna del pronto soccorso, il territorio è da tempo che aspettava un segnale di attenzione del genere. Confido possa andare tutto secondo i piani e che questo sia un primo passo per tornare a potenziare il Cantù, conservando i reparti di eccellenza come quello per la cura del piede diabetico e ampliando i servizi erogabili”.

La vicepreside Moratti ha infine spiegato come la copertura del servizio (non medico) notturno del ps sarà effettuato mediante una riorganizzazione del personale interno. in tal senso, evidenzia la presidente Forte: “Come sottolineato dalla collega consigliera, Elisabetta Strada, presentatrice dell’Iqt, mi auguro si possa presto trovare le risorse necessarie anche per implementare il personale, medico e non medico. Comunque, un primo passo fondamentale. Continuerò a seguire la vicenda con una ritrovata positività “.