Ultimo aggiornamento il 14 Giugno 2022 – 8:43

(mi-lorenteggio.coml Sant’Angelo Lodigiano, 14 giugno 2022 – Da ieri sera squadre dei Vigili del fuoco di Lodi sono al lavoro a Sant’Angelo Lodigiano, in località Cascina Belfuggito, per l’incendio di una porzione di cascinale e di alcune sterpaglie vicine. Il lavoro della notte ha permesso di confinare le fiamme, ed al momento sono ancora in atto le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai residui.