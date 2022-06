Trezzano. Incidente tra la Vigevanese e lo svincolo killer con la Tangenziale Ovest, auto si ribalta: ferita 75enne

Ultimo aggiornamento il 14 Giugno 2022 – 15:34

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 14 giugno 2022 – Stamane, alle ore 9.40, lungo la vecchia Vigevanese (SP 59) all’altezza dell’incrocio con lo svincolo per accedere in Tangenziale Ovest in direzione Nord, un veicolo si è ribaltato. Alla guida c’era una donna di 75 anni, che, dopo esser stata soccorsa dalle forze dell’ordine e dai sanitari, è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Rho.

V. A.

(immagine d’archivio: auto ribaltata nei pressi dello svincolo killer)