Ultimo aggiornamento il 15 Giugno 2022 – 13:41

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 15 giugno 2022 – Intorno alle ore 12.30 di oggi, in viale Giotto, un uomo di 61 anni, probabilmente per un malore, è caduto dalla bicicletta, riportando diverse contusioni. Il ferito soccorso da un’ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano e dall’elisoccorso, è stato trasportato in codice giallo in ospedale in elicottero.

V. A.