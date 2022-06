Ardesio (Bg). 62enne cade nella sua cascina isolata, trovato e soccorso dopo due giorni da alcuni passanti: salvo

Ultimo aggiornamento il 15 Giugno 2022 – 20:49

(mi-lorenteggio.com) ARDESIO (BG), 15 giugno 2022 – Lunedì mattina era caduto mentre si trovava nella sua cascina, aveva riportato una sospetta frattura a una gamba ma purtroppo non c’era nessuno con lui e in zona non c’è copertura telefonica. Oggi, per caso, intorno alle 13:00, alcuni passanti lo hanno sentito e sono accorsi subito, poi hanno chiesto aiuto. L’uomo vive in zona e ha 62 anni. Sul posto i tecnici della VI Delegazione Orobica, Stazione di Valbondione: in quattro sono saliti con il mezzo fuoristrada e la jeep ambulanzata del Centro operativo di Clusone, è arrivato anche l’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha sbarcato l’équipe medica. L’uomo è stato valutato sotto l’aspetto sanitario e poi portato in ospedale a Piario.

V. A.