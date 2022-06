Campus UniSR Milano 2: nasce il nuovo polo delle scienze umane e sociali, sede delle Facoltà di Psicologia e di Filosofia dell’Università Vita-Salute San Raffaele

Ultimo aggiornamento il 15 Giugno 2022 – 20:42

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 giugno 2022 – Da sempre cardine dell’offerta formativa dell’ateneo, la Facoltà di Psicologia e la Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute San Raffaele potranno godere, dal prossimo anno accademico, di uno spazio costruito su misura e pensato appositamente per i loro studenti nel nuovo campus di Milano 2.

13.000 mq circa, quelli dei nuovi Palazzo Donatello e Palazzo Cellini, che ospiteranno uffici amministrativi, aule e spazi comuni organizzati per lo studio, il tempo libero e le attività culturali. La logica ispiratrice è quella di creare un ambiente accogliente e stimolante – elementi fondanti della cosiddetta student happiness – per studiare e per vivere bene, convinti che le due cose siano profondamente legate tra loro e inscindibili.

Questi spazi – frutto di un importante investimento da parte di UniSR – si vanno a sommare ai circa 11.000 mq di Palazzo Canova e Palazzo Borromini, già in uso dell’Ateneo dal 2020, andando a costituire un vero e proprio campus a Milano 2. Il campus sorge a pochi passi dalla storica sede di via Olgettina, favorendo così la sinergia con la Facoltà di Medicina e con l’IRCCS Ospedale San Raffaele. Da sempre, infatti, l’Ateneo coltiva la sua forte vocazione transdisciplinare mettendo in dialogo biomedicina, psicologia e filosofia, perché il miglioramento della condizione umana non può prescindere da nessuna di queste tre dimensioni.

Il nuovo campus UniSR sarà teatro ideale per la crescita intellettuale e professionale degli studenti, ma anche un luogo di sviluppo personale e relazionale, vivace, accogliente e ricco di attività. La cornice è quella di Milano 2: un contesto a misura d’uomo, immerso nel verde, completamente autonomo in fatto di negozi, edifici scolastici, punti ricreativi e di incontro. Il quartiere è facilmente raggiungibile in auto e con i mezzi pubblici.

La sede di Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno (MB), dove la facoltà di Filosofia ha operato negli ultimi anni, continuerà a ospitare sia percorsi di studio post-laurea sia eventi, workshops e seminari, rappresentando per UniSR un luogo unico per bellezza e ricchezza storica.

“La nostra università – ha commentato il Rettore Enrico Gherlone – sta vivendo un momento di grande sviluppo, considerando l’aumento esponenziale del numero di studenti iscritti e dei nostri docenti: i tempi sono maturi per la sua espansione, che verrà ulteriormente consolidata con l’apertura del nuovo campus di Sesto, nell’ex area Falck, nel 2026. Per il nostro Ateneo, investire in crescita non significa altro che investire nei suoi studenti: i giovani sono al centro della missione di UniSR, nella loro formazione, come professionisti, e nella loro crescita umana, come persone. L’impegno di energie e di risorse e lo sforzo organizzativo dell’università speriamo saranno premiati dalla soddisfazione dei nostri studenti, che è – al contempo – la nostra”.

“La nostra Facoltà interpreta la Filosofia come pensiero concreto, ovvero come capacità critica e propositiva nel vivo dei problemi contemporanei. In tal senso, l’organizzazione del nuovo campus a Milano 2, dove avremo insieme la facoltà di Psicologia e quella di Filosofia, con i suoi percorsi dedicati a Scienze Politiche e Storia dell’Arte, costituisce un grande passo avanti verso l’interdisciplinarità che è indispensabile per affrontare le questioni odierne. Accanto a questo, il Laboratorio Filosofia Impresa apre agli studenti un percorso verso il mondo del lavoro che si è dimostrato molto efficace”. Così il Preside della Facoltà di Filosofia, Roberto Mordacci, che prosegue: “Lasciamo nella splendida cornice del Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno, non solo un pezzo della nostra identità, ma moltissimi progetti, che continueranno a far vivere questo prezioso luogo di cultura e di storia.”

“La Facoltà di Psicologia forma futuri esperti del comportamento e del funzionamento mentale umano adattivo e disadattivo lungo il ciclo di vita; in questa prospettiva, l’essere umano, nelle sue determinanti bio-psico-sociali, è il fulcro attorno cui ruota il progetto scientifico, formativo e culturale della Facoltà. Da questo punto di vista, il nuovo Polo rappresenta un luogo di idee, confronti e relazioni per docenti e studenti: un alveare operoso del sapere del futuro in cui si assista a un’impollinazione feconda e reciproca tra approcci epistemologici e metodologici differenti. Si tratta di un punto di vantaggio per fornire ai nostri studenti e alle nostre studentesse, oltre alle competenze tecnico-scientifiche, quelle capacità di visione di profondità e di visione della complessità necessarie per divenire esperti in grado di cogliere, se non anticipare, le sfide della realtà italiana e internazionale” ha dichiarato il Preside della Facoltà di Psicologia, Andrea Fossati.

