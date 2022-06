INCIDENTE A CASSINETTA DI LUGAGNANO, 16ENNE CADE DA BICI: ARRIVA ATTERRA L’ELISOCCORSO

Ultimo aggiornamento il 15 Giugno 2022 – 21:08

(mi-lorenteggio.com) Cassinetta di Lugagnano, 15 giugno 2022 – Dopo l’incidente di un 61enne caduto intorno alle ore 12.30 di oggi e trasportato in elicottero in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza, nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17.45, all’incrocio di via Aldo Moro, a Cassinetta, un ragazzo di 16 anni è caduto dalla bicicletta, riportando diverse contusioni. Da Bergamo è atterrato l’elisoccorso, ma, il ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Magenta con un’ambulanza.