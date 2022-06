Ultimo aggiornamento il 15 Giugno 2022 – 13:06

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 giugno 2022 – Stamane, intorno alle ore 11.07, al Km. 28+000 tra gli svincoli di Interconnessione A1 e S.S. 412 Val Tidone/MI – Vigentina in direzione Nord è avvenuto un incidente dove è rimasta coinvolta una moto. Sul posto sono giunte due ambulanze e un’automedica. Il ferito, dopo le prime cure, è stato trasportato in codice rosso in ospedale a Rozzano.

V. A.