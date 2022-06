VALSASSINA. PERLEDO (LC), 12ENNE CADE IN SCARPATA, SOCCORSO CON L’ELICOTTERO

Ultimo aggiornamento il 15 Giugno 2022 – 19:28

PERLEDO (LC) , 15 giugno 2022 – Un ragazzo di 12 anni residente in Valsassina è stato soccorso oggi pomeriggio, mercoledì 15 giugno 2022. Stava camminando lungo un sentiero, sopra il centro abitato di Perledo, quando è scivolato per circa tre metri in una piccola scarpata che costeggia il viale e ha riportato un trauma cranico. Immediata la richiesta di aiuto: la centrale poco dopo le 16:00 ha attivato il Soccorso alpino, Stazione di Valsassina e Valvarrone della XIX Delegazione Lariana – sei i tecnici impegnati – e i Vigili del fuoco; sul posto anche l’automedica, mentre dalla base di Como è partito l’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. Il ragazzo è stato recuperato lungo la scarpata e portato sul sentiero: dopo la valutazione sanitaria, è stato disposto il trasferimento in ospedale con l’elicottero. L’intervento si è concluso nel tardo pomeriggio.