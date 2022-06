A Trezzano sul Naviglio la XVI edizione del Festival del teatro, della musica e della comicità delle Terre Insubri

Ultimo aggiornamento il 16 Giugno 2022 – 10:13

C’ERA UNA VOLTA IL NAVIGLIO

ricordando Gaber, Jannacci, Gufi, Valdi.

con Luca Maciacchini, Franco Visentin, Stefano Orlandi, Francesco Pellicini, Paolo Pellicini (chitarra), Fazio Armellini (fisarmonica)

Circolo Qtr1 Via Divittorio – Trezzano sul Naviglio (MI)

Venerdì 24 giugno ore 21

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 16 giugno 2022 – Venerdì 24 giugno alle ore 21 nell’ambito della XVI edizione del Festival del teatro, della musica e della comicità delle Terre Insubri Città di Luino va in scena C’era una volta il Naviglio, spettacolo di canzone teatro letteratura ricordando Gaber, Jannacci, Gufi e Valdi con Luca Maciacchini, Franco Visentin, Stefano Orlandi, Francesco Pellicini, Paolo Pellicini (chitarra) e Fazio Armellini (fisarmonica) al Circolo Qtr1 Via Divittorio a Trezzano sul Naviglio (MI).

Junior

Un cast d’eccezione ricorda le radici del cabaret musicale milanese nato proprio nelle osterie lungo i navigli grazie al genio comico surreale dei Gufi, di Jannacci, Gaber e Walter Valdi, artisti che seppero imporsi a livello nazionale divenendo vere e proprie icone dello spettacolo italiano ancor oggi indimenticate. Una serata intensa, poetica, frizzante, costituita da canzoni, monologhi, aneddoti, nebbia e …navigli.

INTERPRETI:

Luca Maciacchini – chitarrista di Nanni Svampa, è oggi uno degli interpreti più interessanti del teatro canzone

Francesco Pellicini – attore de i Legnanesi, scrittore e comico è cresciuto alla corte di Nanni Svampa e Roberto Brivio e deve ai Gufi la sua brillante carriera artistica

Franco Visentin – spalla storica di Walter Valdi, è stato protagonista – accanto a Jannacci, Gaber, lo stesso Valdi e Gufi – del famoso locale Derby club

Stefano Orlandi – brillante attore, da anni porta in scena un omaggio di teatro canzone dedicato a Jannacci molto apprezzato a livello nazionale.

A chiudere il cast i musicisti Fazio Armellini e Paolo Pellicini.

Due ore in scena con Gaber, Jannacci, Svampa, Brivio, Valdi: un sentito omaggio alla memoria di artisti intramontabili e non un semplice tributo accademico. Un viaggio sentimentale, una testimonianza diretta di interpreti con i quali gli stessi Nanni, Enzo, Walter, Roberto e Giorgio, nel loro viaggio sulla terra, si sono direttamente misurati cercando di trasmetter loro il segreto della poesia lungo il Naviglio.

L’appuntamento si inserisce nella programmazione della XVI edizione del Festival del teatro, della musica e della comicità delle Terre Insubri Città di Luino che prosegue fino al 16 settembre con 17 appuntamenti estivi lungo un ricco percorso “culturale Insubre” inscenato tra le Province di Varese, Vco, Milano Città Metropolitana, Novara e la confinante Confederazione Elvetica che caratterizzano da sempre il successo itinerante di una tra le manifestazioni più apprezzate e longeve del territorio lombardo.

Sostenuto da Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, da Regione Lombardia, dalla Camera di Commercio di Varese e da ben 14 amministrazioni (Luino, Abbiategrasso, Trezzano sul Naviglio, Gallarate e Museo Maga, Cantù, Trecate, Lugano, Varese, Briga, Laveno Mombello, Sesto Calende, Porto Valtravaglia, Lainate, Cannobio), il festival si caratterizza per la moltitudine di generi di scena artistici presenti in cartellone: dalla comicità alla musica; dal teatro canzone al teatro letteratura; dagli omaggi ai grandi interpreti della letteratura nazionale al cabaret concerto; dalla presentazione di libri al teatro comico di strada. 17 eventi estivi diretti dal luinese Francesco Pellicini, ideatore della kermesse e poliedrico artista di scena.

Informazioni | www.festivalcomicita.it

Ufficio Stampa Festival | Laura Raffa Comunicazione | 347.4903212 | lauraraffacomunicazione@gmail.com