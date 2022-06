Corbetta. Programma di Certificazione Europea “ELoGE” – Partecipa al questionario

Ultimo aggiornamento il 16 Giugno 2022 – 20:57

(mi-lorentggio.com) Corbetta, 16 giugno 2022 – Come deliberato dalla Giunta Comunale a febbraio, l’Amministrazione ha deciso di partecipare al “Progetto #ELoGE” per far ottenere al Comune di Corbetta la certificazione di eccellenza nella Governance secondo gli standard europei del Council of Europe.

La certificazione di eccellenza europea “ELoGE” è un grande riconoscimento che attesta che il Comune ha raggiunto un alto livello di Buon Governo.

Tutti i Cittadini di Corbetta possono contribuire al raggiungimento del marchio di eccellenza compilando il questionario: basta solo selezionare il nome del Comune e rispondere alle domande a questo link https://it.surveymonkey.com/r/ELoGE_cit_IT

Redazione