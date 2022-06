In Asst Rhodense screening gratuiti contro l’Epatite C.

Ultimo aggiornamento il 16 Giugno 2022 – 21:40

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 giugno 2022 -L’Epatite C è un’infezione causata dal virus HCV che colpisce il fegato causandone un’infiammazione che tende a cronicizzare, spesso è asintomatica per molto tempo ma può condurre progressivamente alla formazione di cicatrici nel fegato (fibrosi) ed infine alla cirrosi che rappresentano i fattori di rischio più importanti per lo sviluppo del tumore epatico. In Asst Rhodense, centro specialistico di II livello, sarà possibile effettuare lo screening a partire dal 13 giugno 2022 per tutte le persone nate tra il 1969 e il 1989, sarà garantita la presa in carico del paziente dall’effettuazione del prelievo ematico all’eventuale prescrizione ed erogazione dei medicinali per il trattamento dell’HCV.

Il virus dell’epatite C è una minaccia silenziosa in quanto, in gran parte dei casi, la malattia non dà segno di sé fino agli stadi più avanzati (cirrosi e tumore). La diagnosi precoce è importante: trattare l’epatite C in fase iniziale impedisce la progressione della malattia ed evita le complicanze delle fasi avanzate, quali la cirrosi, il tumore al fegato e altri disturbi gravi. Oggi, fortunatamente, sono disponibili cure con farmaci che, somministrati per via orale per 8-12 settimane, portano alla guarigione in oltre il 95% dei casi.

“La prevenzione è uno strumento fondamentale per ritardare l’emergere della cronicità. Il mio invito rivolto ai cittadini è di aderire ai programmi di screening. Una scelta di prevenzione che aiuta il sistema sanitario a prendersi cura della nostra salute e ci permette di mantenere uno stato di benessere e di scongiurare evitabili sofferenze.” Letizia Moratti

L’iniziativa, completamente gratuita, è promossa da Regione Lombardia, a questo link http://www.asst-rhodense.it/inew/nuovo-sito/home/HCV/index.html si potranno trovare tutte le informazioni necessarie per prenotare.