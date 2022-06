JHAY CORTEZ PER LA PRIMA VOLTA AL MILANO LATIN FESTIVAL

Ultimo aggiornamento il 16 Giugno 2022 – 17:28

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 giugno 2022 – Il 17 giugno 2022 uno dei più grandi artisti della nuova generazione della musica urbana, arriva per la prima volta al Milano Latin Festival con il “Timelezz World Tour”

L’artista portoricano Jhay Cortez, oggi 29enne e leader di una nuova generazione di artisti latini, vanta oltre 32 milioni di ascoltatori Spotify mensili e oltre 6 miliardi di stream combinati. Cortez produce e compone canzoni da quando aveva 14 anni quando scoprì il suo amore per la nuova ondata di musica urbana: i suoni del reggaeton e le canzoni di Don Omar.

Jhay ha mostrato al mondo di essere un cantautore e cantante di talento. Vincitore del Latin Grammy è la mente dietro alcuni dei più grandi successi latini del mondo, tra cui, Dakiti, No me conoces (Remix) e Medusa. Con il pezzo Christian Dior continua senza dubbio a rompere le barriere, posizionandosi come uno dei leader del genere della nuova generazione.

Jhay Cortez si distingue per essere una delle voci più uniche e originali all’interno del genere urbano, non solo per le sue composizioni e rime, ma anche per la sua presenza scenica magnetica. È stato riconosciuto dai media e dai fan di tutto il mondo come uno dei maggiori intrepreti del genere.

Il suo album di debutto Famouz si è posizionato nella Top 10 degli album latini di Billboard per oltre 70 settimane. Con il secondo album “Timelezz” che contiene 17 brani Jhay ha dato il via a un’altra fase della sua carriera che ha definito la sua cultura musicale.

I J NUEVE APRONO IL CONCERTO

Special opening i J Nueve con Sky, Cisne, Evy e Santi che dopo l’uscita del loro album d’esordio “Apuesta”, saranno protagonisti di una serie di concerti in programma sul palco della Ticketmaster Arena dove presenteranno tutti i brani dell’album, come “Tóxica”, Mal Amour” e “A Fuego Lento”.

“Apuesta” è una raccolta di nove brani che racconta come le relazioni, in tutte le loro sfaccettature, siano sempre delle grandi scommesse. Un album che mette in evidenza la versatilità dei J Nueve che con cui si cimentano in diversi generi musicali.

SUL PALCO DELLA TIKETMASTER ARENA ANCHE DANIEL COSMIC

Daniel Piccirillo, classe 2001, dopo le partecipazioni a “Tú si que vales” e “Amici” di Maria Di Filippi, è diventato ben presto idolo di molte teenager. Successivamente la sua carriera da solista lo ha portato a sviluppare un percorso reggaeton. Salirà sul palco per cantare alcuni dei suoi grandi successi “Fuoco”, “Tumpastar” e l’ultima collaborazione con i J Nueve “Mal Amour RMX”

TORNA LO SCHIUMA PARTY

Sabato 18, dopo il successo delle scorse edizioni, non mancherà anche quest’anno al Milano Latin Festival lo Schiuma Party nell’area concerti della Ticketmaster Arena. Ballare e divertirsi sotto una cascata di schiuma che renderà più fresche la caliente estate di Milano!

INFO E BIGLIETTI

Ticketmaster e TicketOne sono le UNICHE rivendite ufficiali dei biglietti per gli eventi del Milano Latin Festival. Qualsiasi SITO DIVERSO NON È AUTORIZZATO a tale rivendita, pertanto il Milano Latin Festival non si assume alcuna responsabilità per i disagi economici o organizzativi che potrà comportare l’eventuale acquisto di biglietti per i suoi concerti tramite canali diversi da quelli indicati. Vietato l’ingesso ai minori di 14 anni non accompagnati da un adulto.

Info su www.milanolatinfestival.it

