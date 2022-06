Mostra di artiste afgane a Locate Triulzi

Ultimo aggiornamento il 16 Giugno 2022 – 17:11

(mi-lorenteggio.com) Locate Triulzi, 16 giugno 2022 – Il 17 Giugno 2022, l’associazione culturale Namastè, con il patrocinio del comune di Locate Triulzi, inaugura una mostra fotografica dedicata a Shamsia Hassani, street-artist afghana, dove saranno presenti anche dei dipinti di Somaye Parsa, giovane artista afghana rifugiata a Locate Triulzi.

L’associazione Culturale Namastè è dal 2012 attiva nel territorio di Locate Triulzi con lo scopo di

promuovere una cultura di pace e di solidarietà internazionale e di opposizione alle guerre;

si occupa di consumo critico e “stili di vita improntati alla sobrietà”.

L’artista ShamsiaHassani

Nata nell’aprile del 1988, è la prima artista di graffiti donna dell’Afghanistan. Attraverso le sue opere, Shamsia ritrae le donne afgane e i loro strumenti musicali, in una società dominante maschile e governata dai talebani.

Com.Stampa. Mostra artiste afgane a Locate Triulzi

La sua arte offre alle donne afghane un volto diverso, un volto con potere, ambizioni e volontà di raggiungere gli obiettivi. Il personaggio femminile utilizzato nelle sue opere ritrae un essere umano che è orgoglioso, musicale e può apportare cambiamenti positivi nella vita delle persone.

L’artista Somaye Parsa

Nasce ad Herat – Afghanistan – Laureata in economia, si è da sempre dedicata alla pittura amatoriale come mezzo per esprimere le sue emozioni.

Dal 10 di Agosto 2021 è rifugiata in Italia – da Gennaio a Locate Triulzi.

Programma

Venerdì 17 Giugno ore 18,30

Palazzo Trivulzio – Piazza Vittoria – Locate Triulzi

Inaugurazione con aperitivo

Interverranno:

Fatima Haidari:Giornalista – rifugiata afghana in Locate Triulzi

Somaye Parsa: Artista rifugiata afghana in Locate Triulzi

Hamid Kuram:coordinatore afghano di progetti di Vento di Terra

Laura Quagliuolo:CISDA –(Coordinamento italiano solidarietà donne Afghane) Progetto Zafferano

Il 18-19 Giugno la mostra sarà visibile al Parco della Pace – Festa delle Associazioni

Dal 20 al 23 Giugno si potrà visitare la mostra dalle ore 17 alle ore 19 a Palazzo Trivulzio

Con la partecipazione:

CISDA – Cooperativa il Melograno – Vento di Terra

La realizzazione della mostra è stata possibile grazie a:

Conferenza delle donne democratiche di Cremona

Conferenza delle donne democratiche provincia di Lecco