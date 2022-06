Bollate: Cinema all’aperto (in cuffia). Si parte il 29 giugno

Ultimo aggiornamento il 17 Giugno 2022 – 13:10

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 17 giugno 2022. Torna anche quest’anno il CINEMA IN CUFFIA! Dal 29 giugno, sei appuntamenti per grandi e bambini, in piazza Resistenza, il mercoledì e venerdì davanti a La Bolla Teatro! Ecco i titoli in cartellone:

PER pubblico ADULTO

29 giugno – Un divano a Tunisi

6 luglio – Non ci resta che vincere

13 luglio – io, lui, lei e l’asino

PER BAMBINI

1 luglio – AINBO spirito dell’Amazzonia

8 luglio – EARWIG la strega

15 luglio – Il lupo e il leone

Le proiezioni inizieranno alle ore 21.30; le cuffie per l’ascolto verranno consegnate al momento.

Ingresso 3 euro.

Possibilità di aperitivo al Chiosco LaBolla dalle 19.30

Per informazioni: 02 35005575; cultura@comune.bollate.mi.it

V.A.