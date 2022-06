Cesano. Il Circolo Fotografico Cizanum partecipa al progetto Fiaf con la mostra fotografica “Ambiente Clima Futuro”

Ultimo aggiornamento il 17 Giugno 2022 – 17:51

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 17 giugno 2022 – Sabato 18 giugno verranno inaugurate, su tutto il territorio nazionale le mostre fotografiche relative alla partecipazione al progetto Fiaf “Ambiente Clima Futuro” al quale il Circolo Fotografico Cizanum ha partecipato con alcune mostre personali ed una collettiva di tutti i Soci che saranno allestite presso laSede che rimarrà aperta sabato dalle ore 16,00 alle ore 22,00.

Il momento clou è previsto per le ore 18,00 dove verrà presentata la mostra ed è poi previsto un collegamento anche con il Centro Italiano della fotografia di Bibbiena.

L’invito è ad essere presenti e condividerei questo importante momento in considerazione anche del tema delicato che è stato affrontato da molti circoli aderenti alla Federazione e che le mostre che verranno inaugurate in contemporanea saranno oltre 100 su tutto il territorio nazionale.

Durante l’esposizione sarà anche possibile visionare il video che racconta la nostra attività di questi 50 anni, vista la ricorrenza importante che ci coinvolge.

Anche nella giornata di domenica la mostra sarà aperta dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e rimarrà esposta anche nel successivo fine settimana.

Fotografie di

Gaspare AITA

Lino ALDI

Enrico ANDRIOLO

Adolfo VIOLINI

Stefano BARATTINI

Elena BASSI

Chiara CESTARI

Sergio CANU

Elena FAVA EMERSON

Giovanni GILARDI

Pierangelo LAZZARONI

Marina LABAGNARA

Stefania MANTELLI

Fabio NATTA

Elvira PAVESI

Davide RESTELLI

Renato ROGNONI

Michela SERRECCHIA