Docucity#7: generazione mix. Proiezione dei 5 documentari finalisti e premazione, presso il Mudec, sabato 18

Ultimo aggiornamento il 17 Giugno 2022 – 16:53

Sabato 18 giugno, dalle ore 15, all’Auditorium del MUDEC – Museo delle Culture di Milano (via Tortona 56), si terrà la premiazione del concorso per film e video “Docucity – Generazione Mix”.

“Docucity. Documentare la città” è il progetto dell’Università Statale di Milano che, per il settimo anno, partecipa al palinsesto di eventi culturali “Milano Città Mondo” organizzato dall’Ufficio Reti e Cooperazione Culturale del Comune di Milano e dal Mudec. Tema di questa edizione #07 sono le nuove generazioni di italiani con background migratorio o diasporico.

La Giuria di esperti/e – composta dalla filmmaker e sinologa Silvia Miola, già vincitrice dell’edizione 2020 di Docucity con Oscar; dall’attivista, ricercatrice e regista Medhin Paolos, coautrice del documentario Asmarina; da Marco Wong, imprenditore e consigliere comunale di Prato e dalla produttrice di documentari Giusi Santoro – ha selezionato le 5 pellicole finaliste:

· Princesa di Stefania Muresu (49’);

· Quando non puoi tornare indietro di Leonardo Cinieri Lombroso (65’);

· Scrivere con i piedi di Wissal Houbabi (17’)

· Talien di Elia Moutamid (87’)

· The other side di Virginia Bellizzi (11’)

A presentare l’evento saranno Chiara Martucci (Docucity, Università di Milano), Nicoletta Vallorani (Università di Milano) e Susanna Yu Bai (filmmaker). Saranno presenti anche registi/e, che dialogheranno con il pubblico dopo le proiezioni.

Il documentario vincitore del primo premio riceverà un riconoscimento di 1.500 euro offerto da Fondazione UNIMI che verrà consegnato dalla prorettrice alla Terza missione, Attività culturali e Impatto sociale dell’Università Statale di Milano, Marina Carini. Sarà presente anche Luca Solari, presidente di Fondazione UNIMI.

Dopo la cerimonia, tre dei film finalisti saranno disponibili in forma gratuita sul canale Youtube di Docucity – Documentare la città per 48 ore per permetterne la visione ad un pubblico più ampio.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.