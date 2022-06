FESTA DEL SOLSTIZIO 2022 – MUSICA NEL COLORE

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 17 giugno 2022 – Con questa quarta edizione, la Festa del Solstizio entra a pieno titolo tra gli appuntamenti che segnano l’arrivo dell’estate magentina e offre il piacere di passare serate all’aperto ad ascoltare buona musica e a mangiare qualcosa di sfizioso. Martedì 21 giugno e mercoledì 22 giugno la Villa Naj Oleari e il Parco dell’Unità d’Italia si animano di iniziative artistiche rivolte ad un pubblico di tutte le età.



Come di consueto, la Festa del Solstizio è promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’associazione culturale Totem e quest’anno l’evento vede anche la partecipazione dell’associazione Fucsina che con “La Via del Colore” vuole riscoprire l’identità legata al colore a cui la città di Magenta dà il nome da oltre 160 anni: la prima edizione della rassegna culturale si concluderà proprio in Villa Naj Oleari con una nuova installazione di luce, dopo le recenti illuminazioni artistiche della Basilica di San Martino e di Casa Giacobbe in occasione degli eventi “Note di Luce”, realizzati insieme a Totem.



Il colore, infatti, sarà il tema che caratterizzerà e illuminerà la notte più lunga dell’anno, naturalmente accompagnato da tanta musica di stili e ritmi diversi. Il colore sarà anche il denominatore comune di tante iniziative in cui l’arte è protagonista come le attività sulla creatività promosse da Casa delle Culture, l’architettura luminosa “Limfa” di Kaneko Studio e la prima mostra personale di Laura Borlenghi.



Dove c’è musica di qualità non può mancare il buon cibo! Quest’anno per la prima volta è Cascina Caremma a proporre il proprio street food a km zero ma ci sarà anche il gradito ritorno dei Ragazzi di Magenta con birra e soft drinks. Per chi vorrà rinfrescarsi in queste calde serate, l’angolo del gelato di Love&Gelato.



L’evento vede la partecipazione anche di Rotaract, Young Effect Association e La Casa delle Culture, insieme a Radio Magenta Media Partner e alle luci di Cservice – Soluzioni per lo Spettacolo Partner Tecnico.



“La Festa del Solstizio è l’ultimo evento organizzato dall’ammirazione uscente e come associazione Totem desideriamo ringraziare il sindaco Chiara Calati, con cui abbiamo ideato la prima edizione, e l’assessore Luca Aloi, che in questi anni è sempre stato con noi in prima linea nell’organizzazione” – ha detto Antonella Piras, presidente di Totem. Come è nostra usanza, anche quest’anno onoreremo a modo nostro la Festa Europea della Musica con uno strepitoso concerto dei nostri archetti virtuosi diretti dal maestro Ernesto Colombo dell’Orchestra Vivaldi di Milano. Mentre a tutti gli amanti della musica pop proporremo un fantastico concerto della CFC Band dedicata ai Beatles in collaborazione con Radio Magenta”.



Vi aspettiamo per festeggiare questo Solstizio 2022 sotto un cielo stellato!



V.A.