MILANO. AL SAINI I GIOCHI NAZIONALI DI PAZIENTI TRAPIANTATI E DIALIZZATI

Ultimo aggiornamento il 17 Giugno 2022 – 18:17

Il 18 e il 19 giugno, un centinaio di atleti si cimenterà in differenti discipline: dalla marcia alla corsa, al nuoto, al ciclismo su pista

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 giugno 2022 – Questo fine settimana, sabato 18 e domenica 19 giugno, il Centro Saini (via Arcangelo Corelli, 136) ospiterà i XXX Giochi Nazionali Trapiantati e i XXVII Giochi Nazionali Dializzati, organizzati da ANED (Associazione Nazionale Emodializzati, Diali e Trapianto Onlus) insieme ad ANED Sport, in occasione dei 50 anni dalla fondazione di ANED.

Circa un centinaio di atleti tra malati, pazienti in attesa di trapianto, trapiantati di ogni età e dializzati, si cimenterà in differenti discipline: dalla marcia alla corsa, dal nuoto al tennis tavolo, dall’atletica leggera al ciclismo su pista. Non mancheranno gli sport di squadra: calcio, volley, basket e petanque.

Parteciperà per il calcio anche una delegazione di bambini trapiantati e dializzati di Roma: i piccoli atleti fanno parte del gruppo che partecipa al progetto Un Sogno nel Pallone, realizzato da ANED Onlus con il sostegno del Comitato Italiano Paralimpico.

Il motto ANED è “il Trapianto è vita”, ha ricordato nel corso della presentazione dell’appuntamento il Presidente Giuseppe Vanacore: “E lo sport nel percorso di cura ‘aggiunge vita agli anni’: i Giochi ANED sono un momento di incontro celebrativo e conviviale per testimoniare l’azione quotidiana di ANED a fianco dei malati e in difesa dei loro diritti, anche il diritto alla pratica sportiva che Aned promuove da oltre 30 anni”.

I Giochi Nazionali ANED mostrano come lo sport sia fondamentale per la salute di tutti: “Sicuramente – ha commentato Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, in un videomessaggio inviato agli organizzatori – valore terapeutico e valore sociale nello sport praticato da persone disabili si intrecciano, un legame ancor più evidente per pazienti che vivono grazie alla donazione”.

Alla presentazione, insieme a rappresentanti dell’Amministrazione comunale, sono intervenuti inoltre la consigliera nazionale ANED con delega allo Sport Margherita Mazzantini, la responsabile ciclismo di ANED Sport Gisella Motto e Judith Berente, consigliera della World Transplant Games Federation.

I Giochi si apriranno alle ore 9 di sabato 18 giugno e proseguiranno per tutta la giornata.

Alle ore 18.45 sono previste le premiazioni degli atleti che hanno gareggiato nel corso della giornata nelle seguenti discipline: tennis, marcia 5 km, basket, petanque-bocce bimbi, petanque, volley, tennis tavolo, ciclismo crono 5 km, calcio a 6.