MuseoEstate: da martedì 21 giugno fino a domenica 11 settembre le attività del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia

Ultimo aggiornamento il 17 Giugno 2022 – 22:41

(mi-lorenteggio.com) Milano 17 giugno 2022 – Da martedì 21 giugno fino a domenica 11 settembre il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci propone MuseoEstate, il programma di attività estive dedicate ad adulti e bambini. Prolungati anche gli orari di visita fino alle 18 da martedì a venerdì e fino alle 19 sabato e festivi.

Ogni weekend i visitatori potranno intraprendere un viaggio dentro la scienza, sperimentando diverse attività nei laboratori interattivi dove si alterneranno le proposte dell’i.lab Leonardo, Genetica e Biotecnologie e potranno partecipare alle visite guidate gratuite all’esposizione Trasporti con C’era una volta il viaggio e alle Gallerie Leonardo con C’era una volta Leonardo.

Sabato 25 e domenica 26 giugno sarà possibile visitare il Museo e prenotarsi per provare VR Cinema, il nuovo cinema virtuale del Museo. L’iniziativa, nata dalla collaborazione con Rai Cinema, propone al pubblico una speciale VR Zone permanente dove attraverso l’utilizzo di visori per la realtà virtuale sarà possibile immergersi all’interno delle più innovative frontiere della visione, tra sperimentazione e interattività. Tra le proiezioni, il Museo propone: Nikola Tesla, l’uomo dal futuro di Alessandro Parrello, Lockdown 2020 – L’Italia Invisibile di Omar Rashid e Revenge Room di Gennaro Coppola.

Spazio alle attività anche in Tinkering Zone, dove le bambine e i bambini dagli otto anni potranno creare flipper fai da te sfruttando la forza di gravità, l’elasticità e la geometria.

Nel weekend sono inoltre prenotabili le visite guidate a pagamento al sottomarino Enrico Toti e alle Gallerie Leonardo, la più grande esposizione al mondo dedicata a Leonardo da Vinci, visitabile accompagnati da una guida anche durante la settimana.

Resteranno sempre visitabili le esposizioni permanenti, dall’Area Spazio con il frammento di Luna alle locomotive di altri tempi, dai grandi velieri agli aerei pionieri del volo.

Tutte le attività dei laboratori, le mostre temporanee e le esposizioni permanenti sono incluse nel biglietto d’ingresso al Museo.

PROGRAMMA MUSEOESTATE 2022 | 21 giugno – 11 settembre

ATTIVITÀ NEI LABORATORI

Tutte le attività nei laboratori hanno la prenotazione obbligatoria al momento dell’acquisto del biglietto d’ingresso.

I.LAB LEONARDO

Macchine di Leonardo – dai 9 anni

Il laboratorio dedicato al genio italiano per sperimentare l’arte e la scienza vinciane, attraverso i grandi modelli delle macchine per il volo e da cantiere. I visitatori potranno provare a capirne il funzionamento, smontandole e combinando diversi ingranaggi per creare nuovi meccanismi.

Sabato 25 e domenica 26 giugno | Sabato 16 e domenica 17 luglio | Sabato 6 e domenica 7 agosto | Sabato 27 e domenica 28 agosto | ore 10.30, 14.30 e 17.30

Martedì 23, mercoledì 24 agosto | ore 15:30

Durata 45 minuti

Facciamo affreschi – dagli 8 anni

Continua il viaggio lungo l’arte e la scienza di Leonardo, per esplorare il suo modo di lavorare e di pensare. Con malta e cazzuola, colori e pennelli, i partecipanti potranno mettersi alla prova con l’esecuzione di un affresco, alla maniera del maestro e di tutti gli artisti del Rinascimento.

Sabato 25 e domenica 26 giugno | Sabato 16 e domenica 17 luglio | Sabato 6 e domenica 7 agosto | Sabato 27 e domenica 28 agosto | ore 12 e 16

Durata 45 minuti

I.LAB GENETICA

Orti stellari – per bambini dagli 8 anni

Tra microscopi e terreni di laboratorio, sarà possibile osservare di cosa hanno bisogno le piante per vivere. Durante l’esperienza, si potrà scoprire se si può coltivare insalata nello Spazio e come intrappolare i semi in una goccia, per farli crescere lontano.

Sabato 2 e domenica 3 luglio ; Sabato 23 e domenica 24 luglio | ore 10.30 e 12

Martedì 9, mercoledì 10, giovedì 11, venerdì 12 agosto ; Sabato 13 e domenica 14 agosto | Martedì 9, mercoledì 10, giovedì 11, venerdì 12 settembre | ore 10.30, 12, 14 e 15.30

Lunedì 15 agosto; | ore 10.30, 12, 14.30, 16 e 17.30

Martedì 16 e mercoledì 17 agosto | ore 14.30 e 16

Sabato 20 e domenica 21 agosto | ore 14.30, 16 e 17.30

Martedì 30, mercoledì 31, venerdì 2 settembre | ore 15.30

Sabato 13 e domenica 14 settembre | ore 10.30, 12, 14.30, 16 e 17.30

Durata 45 min

I.LAB BIOTECNOLOGIE

Occhio all’invisibile – dagli 8 anni

Per rendere accessibili temi complessi e di grande attualità, con forti interferenze nella vita quotidiana, spesso invisibili, si potrà sperimentare con piante, animali e microrganismi, osservarli al microscopio e indagare le forme e le dimensioni delle loro cellule. Con un animatore scientifico, si potrà esplorare in che modo possono essere utilizzati, per trasformare semplici ingredienti in prodotti che tutti conosciamo come il pane, il formaggio.

Sabato 2 e domenica 3 luglio ; Sabato 23 e domenica 24 luglio | ore 14.30, 16 e 17.30

Durata 45 minuti

TINKERING ZONE

Flipper fai da te – dagli 8 anni

I visitatori potranno costruire un percorso per una biglia e condurla all’uscita usando gravità, elasticità e geometria.

Sabato 9 e domenica 10 luglio ; Sabato 30 e domenica 31 luglio ; lunedì 15, sabato 20 e domenica 21 agosto | ore 10.30, 12, 14.30, 16 e 17.30

Martedì 16, mercoledì 17 e venerdì 19 agosto | ore 10.30, 12, 14 e 16

Sabato 10 e domenica 11 settembre | ore 10.30, 12, 14 e 15.30

Durata 45 min

ATTIVITÀ SPECIALI

VR CINEMA

Il Museo, grazie alla partnership con Rai Cinema, allestisce una speciale VR Zone permanente all’interno della Sala Bifora dove attraverso l’utilizzo di visori per la realtà virtuale, sarà possibile immergersi all’interno delle più innovative frontiere della visione, tra sperimentazione e interattività.

Sabato 25 e domenica 26 giugno | ore 11.15, 12.30, 14.30, 15.45 e 17

Durata: 45 minuti

Attività su prenotazione compresa nel costo del biglietto del museo

Postazioni disponibili: 8

PALINSESTO VR CINEMA

Nikola Tesla, l’uomo dal futuro

Regia: Alessandro Parrello | Nazione: Italia | Anno: 2019

Durata: 6’ | Genere: Docu-fiction | Lingua: italiano

New York, 16 maggio 1888. Il visionario serbo-croato Nikola Tesla declina l’offerta di George Westinghouse e presenta al mondo un’invenzione che lo cambierà per sempre. Tesla è solo un giovane scienziato o un visionario venuto dal futuro?

Lockdown 2020 – L’Italia Invisibile

Regia: Omar Rashid | Nazione: Italia | Anno: 2020

Durata: 19’ | Genere: Documentario | Lingua: italiano

Una produzione Gold Productions in collaborazione con Rai Cinema

Il viaggio unico nella bellezza e nella desolazione delle più importanti città d’arte italiane durante l’emergenza Covid-19.

Revenge Room

Regia: Gennaro Coppola | Nazione: Italia | Anno: 2020

Durata: 8’ | Genere: Fiction | Lingua: italiano

Federica si è rinchiusa nella sua camera da letto. Decine di messaggi provocatori e volgari arrivano sul suo smartphone da sconosciuti. In 15 minuti Federica e il suo fidanzato Davide devono affrontare il loro peggiore incubo.

VISITE GUIDATE GRATUITE

Attività gratuite con prenotazione obbligatoria al momento dell’acquisto del biglietto d’ingresso.

C’ERA UNA VOLTA IL VIAGGIO – dai 4 agli 8 anni

I visitatori potranno immergersi nelle storie di viaggi avventurosi in giro per il mondo e andare alla scoperta dei mezzi di trasporto più sorprendenti della nostra collezione. Tra carrozze, locomotive a vapore, razzi e grandi navi, viaggiare con l’immaginazione verso luoghi e tempi sconosciuti.

Sabato 25 e domenica 26 giugno | Sabato 2 e domenica 3 luglio | Sabato 9 e domenica 10 luglio |

Sabato 16 e domenica 17 luglio | Sabato 23 e domenica 24 luglio | Sabato 30 e domenica 31 luglio |

Sabato 6 e domenica 7 agosto | Sabato 13 e domenica 14 agosto | lunedì 15, martedì 16, mercoledì 17, sabato 20 e domenica 21 agosto | Sabato 27 e domenica 28 agosto | Sabato 3 e domenica 4 settembre | sabato 10 e domenica 11 settembre | ore 15 e 16

Durata 45 minuti

C’ERA UNA VOLTA LEONARDO – dai 4 agli 8 anni

La più grande esposizione al mondo dedicata a Leonardo da Vinci raccontata ai più piccoli, per farli avvicinare al maestro dell’ingegno e alle tematiche artistiche, scientifiche e tecnologiche sviluppate da Leonardo.

Sabato 25 e domenica 26 giugno | Sabato 2 e domenica 3 luglio | Sabato 9 e domenica 10 luglio |

Sabato 16 e domenica 17 luglio | Sabato 23 e domenica 24 luglio | Sabato 30 e domenica 31 luglio |

Sabato 6 e domenica 7 agosto | Sabato 13 e domenica 14 agosto | lunedì 15, martedì 16, mercoledì 17, sabato 20 e domenica 21 agosto | Sabato 27 e domenica 28 agosto | Sabato 3 e domenica 4 settembre | sabato 10 e domenica 11 settembre | ore 14 e 17

Durata 45 minuti

VISITE GUIDATE A PAGAMENTO

GALLERIE LEONARDO DA VINCI – dai 9 anni

Un animatore scientifico condurrà i visitatori attraverso la più grande esposizione al mondo dedicata a Leonardo da Vinci. Oltre 1300 mq e 170 modelli storici, opere d’arte, volumi antichi e installazioni per raccontare la figura e l’opera di Leonardo ingegnere, umanista e indagatore della natura.

Martedì 21 e mercoledì 22 giugno ; Martedì 28 e mercoledì 29 giugno ; Martedì 12 e mercoledì 13 luglio ; Martedì 19 e mercoledì 20 luglio ; Martedì 16 e mercoledì 27 luglio ; Martedì 2, mercoledì 3, giovedì 4, venerdì 5 agosto ; Martedì 9, mercoledì 10, giovedì 11, venerdì 12 agosto ; Martedì 23, mercoledì 24, giovedì 25, venerdì 26 agosto ; Martedì 30, mercoledì 31, venerdì 2 settembre ; Martedì 6, mercoledì 7, venerdì 9 settembre | ore 15.30

Sabato 25 e domenica 26 giugno ; Sabato 2 e domenica 3 luglio ; Sabato 9 e domenica 10 luglio ; Sabato 16 e domenica 17 luglio ; Sabato 23 e domenica 24 luglio ; Sabato 30 e domenica 31 luglio ; Sabato 6 e domenica 7 agosto ; sabato 13 e domenica 14 agosto ; Lunedì 15, sabato 20 e domenica 21 agosto ; Sabato 27 e domenica 28 agosto ; Sabato 3 e domenica 4 settembre ; Sabato 10 e domenica 11 settembre | ore 14.30, 16 e 17.30

Martedì 5 e mercoledì 6 luglio | ore 14.30

Martedì 16, mercoledì 17, giovedì 18 e venerdì 19 agosto | ore 14.30 e 16

Durata 80 minuti

Costo 10€ oltre al costo del biglietto di ingresso ed entrambi sono prenotabili direttamente sul sito web del Museo

SOTTOMARINO ENRICO TOTI – dai 6 anni

Varato nel 1967, il Toti è stato il primo sottomarino costruito in Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il suo compito era pattugliare le acque del Mediterraneo per individuare il passaggio di sottomarini sovietici. Nel 1997 compie il suo ultimo viaggio e dal 2005 è ospite del Museo. I visitatori potranno salire a bordo del Toti per rivivere le emozioni dei marinai durante la navigazione.

Da martedì a domenica, solo le mattine, in base alle disponibilità e alle condizioni climatiche.

Costo 20€ incluso il costo del biglietto di ingresso del Museo ed entrambi sono prenotabili direttamente sul sito web del Museo