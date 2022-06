POSTE ITALIANE CELEBRA IL QUARANTESIMO ANNIVERSARIO DI INAUGURAZIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA GIANNI RODARI

Ultimo aggiornamento il 17 Giugno 2022 – 10:02

CON UNO SPECIALE ANNULLO POSTALE

Sabato 18 giugno dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso la sede della biblioteca in via Roma 32 a Bernate Ticino

(mi-lorenteggio.com) Bernate Ticino, 17 giugno 2022 – Poste Italiane parteciperà al quarantesimo anniversario di inaugurazione della Biblioteca Civica Gianni Rodari con uno speciale annullo postale. L’annullo sarà disponibile sabato 18 giugno in Via Roma 32 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 presso la postazione di Poste Italiane.

L’annullo è realizzato nel formato tondo e riproduce una grafica realizzata per l’occasione.

La biblioteca pubblica, inaugurata nel 1982 grazie alla collaborazione di un gruppo di volontari e intitolata nel 2009 a Gianni Rodari, costituisce il centro informativo locale che rende disponibile ai suoi utenti, di qualsiasi fascia di età, ogni genere di conoscenza e informazione. Per tutto il mese di giugno, a valorizzare l’importanza di poter disporre sul territorio di una biblioteca, il Comune ha predisposto aperture straordinarie.

Il timbro figurato, dopo l’utilizzo nella giornata del 18 giugno, sarà disponibile presso lo sportello filatelico di Magenta, in via Pusterla 33, per i sessanta giorni successivi; sarà poi depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.

V.A.