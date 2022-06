Rozzano. Domenica 15° raduno della Fiat 500

Ultimo aggiornamento il 17 Giugno 2022 – 16:59

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 17 giugno 2022 – Al via la 15° edizione di “NoCinquinoNoParty”, domenica 19 giugno. Alle ore 10 in piazza G. Foglia si svolge il famoso raduno delle Fiat 500 organizzato dall’associazione Club-NoCinquinoNoParty.

Per l’occasione verrà creata una coreografia con le auto per disegnare il numero 15. A seguire ci sarà un’esposizione delle Fiat 500 e auto d’epoca presso Cascina Grande, viale Togliatti 105 dalle ore 15.



L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Rozzano