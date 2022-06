SCALO MILANO OUTLET & MORE PARTNER AMBASSADOR DI MILANO PRIDE 2022

Ultimo aggiornamento il 17 Giugno 2022 – 10:11

L’outlet di Milano supporta il Rainbow Social Fund, una rete di progetti sociali e iniziative culturali, dedicati a chi necessita supporto, dentro e fuori la comunità LGBTQIA+

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 giugno 2022. Scalo Milano Outlet & More, l’Outlet a 15 minuti dal centro di Milano, prosegue il suo percorso a sostegno di una società sempre più inclusiva e solidale, affiancando per il secondo anno consecutivo il Milano Pride 2022 in qualità di Partner Ambassador. Scalo Milano Outlet & More celebra l’amore in tutte le sue forme per combattere ogni tipo di discriminazione. L’Outlet di Milano è da sempre una realtà orientata all’accoglienza, lo shopping non è più un’attività fine a sé stessa, ma esperienza d’incontro, conoscenza e condivisione.

Il Milano Pride, appuntamento annuale a favore dei diritti della comunità LGBTQIA+, rappresenta per la città meneghina un’occasione per scendere in Piazza contro ogni forma di discriminazione, nonché un momento di incontro, conoscenza e condivisione volto al supporto concreto di iniziative culturali e progetti sociali.

È con questo spirito che Scalo Milano Outlet & More ha scelto di sostenere Milano Pride 2022, un aiuto che si concretizza nella scelta di contribuire al Rainbow Social Fund, un fondo alimentato da una campagna di fundraising i cui proventi andranno a sostenere progetti solidali in ambito sociale, destinati alle persone più fragili della popolazione milanese e non solo. Tra i progetti sostenuti attraverso il Rainbow Social Fund, si annoverano il supporto degli attivisti LGBTQIA+ in Ucraina, attività di housing assistito per i richiedenti asilo politico LGBTQIA+, assistenza legale per le vittime di violenza omotransfobica e sostegno per il Mix Festival, da più di 30 anni il festival del cinema e cultura di riferimento della comunità LGBTQ+.

“Siamo orgogliosi di annunciare che, anche quest’anno, Scalo Milano Outlet & More ha deciso di sostenere la rete Milano Pride, desiderosi di contribuire alla creazione di una società sempre più inclusiva e solidale”, dichiara Davide Lardera, Amministratore Delegato di Scalo Milano Outlet & More. “Da ormai diversi anni, il nostro Outlet rappresenta per la nostra comunità un luogo di incontro, di scambio e di arricchimento culturale: per questo motivo, abbracciamo con ferma convinzione la causa di Milano Pride, consci dell’assoluta necessità di valorizzare ogni esperienza umana che permetta di rendere la nostra società più equa e felice. Il nostro auspicio è quello di continuare sulla strada della creazione di valore sociale e valorizzazione di ogni esperienza umana”.

SCALO MILANO OUTLET & MORE

Scalo Milano Outlet & More, sviluppato dal Gruppo Lonati, è l’unico outlet cittadino a soli 15 minuti dal centro di Milano. È in grado di offrire a ogni visitatore un’esperienza di shopping e intrattenimento unica, grazie a un’offerta differenziata che comprende il meglio della moda, della ristorazione e del design, oltre a un ricco calendario eventi.

L’outlet è composto da 150 negozi monomarca, di cui 15 ristoranti, di importanti brand italiani e internazionali: da Liu Jo a Nike, da Tommy Hilfiger a Levi’s, fino a Fratelli Rossetti. Uno degli elementi che rendono unica l’offerta di Scalo Milano Outlet & More, è la presenza di un’area Design con oltre 15 showroom monomarca che comprendono, tra gli altri, Kartell, Calligaris, Poltrona Frau. Scalo Milano Outlet & More è facilmente raggiungibile: con il passante ferroviario S13, in auto tramite la Tangenziale Ovest di Milano uscita 8 – Val Tidone direzione SS 412, o con servizio quotidiano di shuttle bus con partenza da P.zza della Repubblica, 3 angolo Via Turati (edicola). https://scalomilano.it/

Scalo Milano Outlet & More, developed by the Lonati Group, is the only outlet shopping mall in the city just 15 minutes from the center of Milan. It is able to offer each visitor a unique shopping and entertainment experience, thanks to a wide-ranging offer that includes the best of fashion, food and design, as well as a packed program of events.

The mall comprises 150 single-brand franchises (including 15 restaurants) of important Italian and international labels, such as Liu Jo, Nike, Tommy Hilfiger, Levi’s and Fratelli Rossetti. One of the signature elements of Scalo Milano Outlet & More is a Design area, featuring more than 15 single-brand showrooms that include Kartell, Calligaris and Poltrona Frau. Scalo Milano Outlet & More can be easily reached with the S13 rail link, by car from the Milan Tangenziale Ovest, bypass exit 8 – Val Tidone in the direction of the SS 412 trunk road, or with the daily shuttle bus service that leaves from Piazza della Repubblica no. 3, at the news kiosk on the corner with Via Turati. https://scalomilano.it/

