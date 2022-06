Breno (BS). Salvati due alpinisti tedeschi: erano bloccati lungo la ferrata ”Corna delle capre”

Ultimo aggiornamento il 18 Giugno 2022 – 23:46

(mi-lorenteggio.com) Breno, 18 giugno 2022 – Attivazione oggi pomeriggio per la Stazione di Breno della V Delegazione bresciana. Due alpinisti tedeschi erano bloccati lungo la ferrata ”Corna delle capre”, uno è riuscito a uscire da solo, l’altro invece, quello che era sulla parte centrale della ferrata, nella parte più verticale, era bloccato e non riusciva più né a salire né a scendere. La centrale ha mandato sul posto l’elisoccorso di Brescia di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. L’elicottero ha verricellato il tecnico di elisoccorso del Cnsas, che ha percorso un tratto in salita per raggiungere la persona bloccata; una volta raggiunto l’alpinista, lo ha calato per una trentina di metri in una zona più comoda per procedere poi a evacuarlo con il verricello. Pronta a partire anche una squadra composta da cinque tecnici della stazione di Breno.