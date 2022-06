Diocesi Milano. Festa Famiglie in piazza Duomo: l’intervento dell’Arcivescovo Delpini

Ultimo aggiornamento il 18 Giugno 2022 – 23:52

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 giugno 2022 – La serata, al via alle 19 dopo un “aperitivo” in tre piazze del centro città animate da famiglie di vari movimenti ecclesiali, è l’evento preparatorio promosso dalla Diocesi di Milano (in particolare dal Servizio per le famiglie e dalla Fondazione oratori milanesi) in vista dell’Incontro mondiale delle famiglie, in programma a Roma dal 22 al 26 giugno.

A condurre la serata è l’attore Giovanni Scifoni, che, oltre a introdurre i vari momenti, interpreterà un suo pezzo teatrale sulla figura di Santa Francesca Romana, personaggio che ha riassunto nella sua vita un messaggio rilanciato spesso da papa Francesco, l’impegno a vivere la vocazione familiare come via per la santità.

Durante la Festa, oltre a momenti di animazione e ad alcuni intermezzi musicali proposti dal cantante italo-togolese Arsene Duevi, saranno proiettate quattro video testimonianze di famiglie che incarnano vari aspetti della vita familiare quotidiana, vissuta nello spirito del testo evangelico delle nozze di Cana.

“Promesse e promesse” è la storia di una coppia di giovani sposi tra aspettative, speranze e impegno ad iniziare un cammino di crescita. Ora, dopo due anni di matrimonio, aiutano futuri coniugi nel percorso verso il “sì”.

“Dentro e oltre la crisi” è l’intervista ai direttori, marito e moglie, del centro di Pastorale della famiglia della Diocesi di Mantova. Dopo un matrimonio “riparatore” e un periodo di crisi i due si sono riavvicinati anche grazie all’incontro con un frate che li ha «aiutati e non giudicati». Ora sono al servizio di altre coppie in difficoltà «per trasformare le ferite in feritoie».

“Grazia straripante” è il messaggio di una coppia che, non potendo avere figli, ha scelto di adottare una bambina. Col tempo la piccola ha dimostrato segnali di disabilità, ma, pur tra alcune difficoltà, grazie all’amore che la circonda ora che è un’adolescente può superare tanti ostacoli. Per la coppia questa figlia si è rivelata un dono.

“Stupore continuo”: così una famiglia, composta da nonna, genitori e quattro figli, racconta come si rafforzi il legame grazie alle esperienze, i valori e gli affetti che vengono tramandati di generazione in generazione.

In conclusione, la riflessione dell’Arcivescovo, che prende spunto dal simbolo che sarà donato a tutti i presenti: un anello tucum, di origine amazzonica, che, in epoca coloniale, dava ufficialità ai matrimoni degli schiavi e degli indios e ora, dopo il Concilio Vaticano II, è diventato anche un simbolo di pace, fratellanza e dialogo ecumenico.

«La catena che unisce le generazioni – scrive l’Arcivescovo nel suo intervento – genera futuro e chiede a Dio il vino buono, è una resistenza alla paura che fa invecchiare il mondo e considera i bambini come una imprudenza. L’impresa di “arrotondare” l’anello è una resistenza alla tentazione dell’egocentrismo che fa valere i propri spigoli come diritti e non si cura dell’angoscia che crea nei figli e nelle figlie».

L’INTERVENTO DELL’ARCIVESCOVO

Incontro diocesano famiglie

FAMIGLIE SANTE SUBITO

Milano – 18 giugno 2022

“ricevi questo anello”

L’anello è la promessa.

Lo scambio degli anelli è la formulazione di una promessa: puoi contare su di me, io conto su di te.

Due persone che si impegnano con una promessa affidabile possono affrontare tutti giorni della vita e sostenere tutte le prove. Nella promessa è iscritta l’impegno di fedeltà, il legame è affidabile perché dura nel tempo, in ogni stagione della vita.

L’anello forma una catena, fino al primo anello, fino a Dio.

Le persone che si scambiano gli anelli sono legati alla storia che li ha precedute e si predispongono a scrivere una storia futura.

La storia che ha preceduto gli sposi è una catena di generazioni, un patrimonio e una anche una storia di ferite: nel bene e nel male l’anello porta le tracce di quello che è stato. Ma la catena è solida e affidabile perché si aggancia al principio, alla promessa di Dio.

Per quanto ci si impegni, la buona volontà non basta: il vino finisce presto e la festa è presto in pericolo. Ma se si aggancia a Gesù, allora anche l’acqua può diventare vino, anche il feriale può diventare festa.

L’anello forma una catena, fino alla terza e alla quarta generazione.

Nella coppia che condivide la vita e i sogni, i propositi e i progetti, è accolta come una benedizione la vita, i bambini, il futuro dell’umanità. I bambini trovano serenità e buone ragioni per diventare uomini e donne perché si agganciano a una catena che non li lascia precipitare nel vuoto.

La vita rivela l’aspetto promettente non perché i genitori sono perfetti, ma perché sono uniti e ci si può agganciare a loro.

L’anello è rotondo, non è quadro; l’anello non è di carta…

Un anello quadrato non è adatto per essere messo al dito. Il patto che unisce l’uomo e la donna richiede che si lavori sugli angoli perché non siano spuntoni che feriscono, ma prendano la forma del cerchio.

Per condividere una vita si devono addolcire ed eliminare gli spigoli.

Un anello di carta può essere un gioco di bambini, ma non può formare una catena che resista. Per sostenere un legame che affronti le diverse stagioni e i giorni della vita è necessario sostituire i giochi dei bambini con il materiale resistente: essere persone adulte che fanno fronte.

La famiglia unita dall’anello è pronta anche per la resistenza.

La promessa dell’affidabilità reciproca è una resistenza alla condanna alla solitudine che intristisce il mondo.

La catena che unisce le generazioni, genera futuro, a chiede a Dio il vino buono è una resistenza alla paura che fa invecchiare il mondo e considera i bambini come una imprudenza.

L’impresa di arrotondare l’anello è una resistenza alla tentazione dell’egocentrismo che fa valere i propri spigolo come diritti e non si cura dell’angoscia che crea nei figli e nelle figlie.

La cura per il materiale di cui è fatto l’anello è un esercizio necessario per predisporsi alle resistenza.